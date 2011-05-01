Одеські журналісти просять захисту у Януковича

Журналісти одеської телекомпанії «Круг», яку 29 квітня депутатська більшість міськради на чолі з Олексієм КОСТУСЄВИМ вирішили виселити із займаного впродовж 12 років приміщення по вулиці Єврейською, 4, направили звернення на адресу гаранта Конституції України Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом не допустити брутального порушення їх прав і подальшого «паралічу роботи» незалежної телекомпанії.

Як сказано в документі, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН, під час 6 сесії Одеської міськради «депутати більшістю голосів ухвалили рішення, спрямоване на виселення з приміщення опозиційної міській владі телекомпанії «Круг», задовольнивши протест прокурора Одеси на рішення міської ради від 09.12.1999 року».

«Телерадіокомпанія «Круг» - незалежний інформаційний майданчик для всіх політичних партій і неурядових організацій, де у вільному ефірі ведуть діалог абсолютно полярні одна одній політичні сили, - наголошують автори звернення. – Телеканал користується безумовною довірою одеситів, упродовж багатьох років забезпечуючи право кожній людині на вільний доступ до інформації в Україні і за її межами».

Проте «незалежна позиція телекомпанії, критичні матеріали і висловлювання простих одеситів, - наголошується у зверненні, - не влаштовують мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА і його політичних союзників, перш за все Ігоря МАРКОВА - лідера партії «Родина», про що неодноразово публічно висловлювалися мер міста і його соратник І.МАРКОВ. На телефони співробітників компанії надійшли і продовжують надходити анонімні погрози й вимоги пом'якшити тональність на адресу міського голови».

На переконання авторів звернення, «безпрецедентне й антиконституційне рішення здатне повністю паралізувати роботу ТРК «Круг», завдавши додаткового удару по іміджу України. Оскільки є інформація, що ще до розгляду судом законності рішення міськради «планується силове захоплення майна ТРК «Круг» і примусове виселення журналістів з робочих кабінетів».

«Ми звертаємося до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, як гаранта Конституції, в чиєму прямому підпорядкуванні перебувають силові міністерства і відомства, сприяти якнайшвидшому вирішенню конфлікту в правовому полі, не допустити штурму і захоплення незалежної одеської телерадіокомпанії «Круг», - підсумовують автори документа.

Копії звернення направлено також генеральному прокуророві України Віктору ПШОНЦІ, голові Одеської облдержадміністрації Едуардові МАТВІЙЧУКУ, керівництву міжнародної організації «Репортери без кордонів», Комітетові захисту журналістів, Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Гельсінської Федерації з прав людини й інших організацій.

Коментуючи на прохання УНІАН виниклу ситуацію, в юридичній службі ТРК «Круг» відзначили, що «рішення міськради, яке спрямоване на виселення телекомпанії із займаного приміщення, не можна розцінити інакше як правове свавілля щодо журналістів ТРК «Круг» (ТОВ «Ноосфера»). Вжиті заходи позбавлені будь-якої правової підстави, оскільки підприємство «Ноосфера» створено спільно з Одеською мерією, якою в 1999 році керував Руслан БОДЕЛАН, причому пайова участь співзасновника-мерії становила 30 відсотків статутного фонду і була внесена у вигляді приміщення для роботи телеканалу.

Засновницьким договором і рішенням Одеської міськради від 3 грудня 1999 року передбачено, що пайовий внесок міськради в статутній фонд – робоче приміщення телекомпанії може бути повернене співзасновникові-мерії лише в разі ліквідації підприємства. Тому дії міськради не базуються на чинних нормах законодавства, будучи, по суті, актом чиновницького волюнтаризму».

«Це те ж саме, що, наприклад, 12 років тому мерія виділила земельну ділянку під будівництво, де з часом збудували будинок, а тепер раптом вирішила забрати ділянку і знести законно зведену будову», - резюмувала юридична служба.