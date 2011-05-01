Янукович: спільно ми відповімо на виклики глобалізованого світу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав співвітчизникам у день міжнародної солідарності трудящих оптимізму і віри в себе. Про це йдеться в його Зверненні до Українського народу з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих 1 Травня, оприлюдненому на офіційному сайті.

"Прийміть найщиріші вітання з Першотравнем – святом усіх, хто своєю щоденною працею розбудовує нашу країну", - зазначається в зверненні.

"Зі словами вдячності звертаюся до кожного робітника, хлібороба, шахтаря, інженера, вчителя, лікаря, службовця, підприємця, кожного, хто забезпечує життєдіяльність суспільства, створює матеріальні і духовні блага.

Ваш невтомний труд є найважливішою складовою процесу модернізації України, подолання кризових явищ, створення сильної соціально-орієнтованої та демократичної держави.

Україна – країна мудрих та амбітних людей. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо подолати усі перешкоди, гідно відповісти на виклики глобалізованого світу та досягти успіху.

Хай ці прекрасні весняні дні додадуть вам оптимізму, наснаги, впевненості та віри у власні можливості".