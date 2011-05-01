У Львові відбудеться урочиста академія

Львів сьогодні святкує 10-ту річницю приїзду Папи Римського Івана Павла ІІ.

Сьогодні, 1 травня, о 17.00, у храмі Преображення Господнього у Львові, у день беатифікації Івана Павла ІІ, відбудеться урочиста академія, організована Львівською Архиєпархією Української греко-католицької церкви спільно з Фундацією «Андрей» та Львівським відділенням Всеукраїнської національної музичної спілки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Якщо говорити про 1 та 2 травня, то, звичайно, в ці дні буде багато різних заходів, в тому числі і День Батяра, День міжнародної солідарності трудящих. Але найбільшим святом для львів’ян, все-таки, буде беатифікація Івана Павла ΙΙ, і на площі Ринок, біля Катедри, буде встановлено відповідні монітори, де в прямому режимі трансляції можна буде побачити сам процес беатифікації і будуть молебні у церквах… Коли десять років тому він був у Львові, в ті дні Львів дійсно був святим місцем: спокій, порядок, толерантність, любов», - зазначив міський голова Андрій САДОВИЙ.

У програмі урочистої академії – прем’єрне виконання ораторії Мирослава Волинського для солістів, хору, оркестру та читця «Totus Tuus» на тексти Івана Павла ІІ, вірші Анни Волинської. Автор ідеї та втілення Михайло Перун.

Виконуватимуть ораторію зведені колективи: хор і оркестр лауреата національної премії імені Тараса Шевченка, заслуженої академічної капели України «Трембіта», Західний територіальний Центр військово-музичного мистецтва, дитячий хор «Соломія» Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, солісти: Олеся БУБЕЛА (сопрано), Людмила СКОРУК (мецо-сопрано), заслужений артист України Володимир КУДОВБА (тенор), заслужений артист України Ігор КОЦАБА (баритон), Ігор МІХНЕВИЧ (бас), концертмейстер оркестру: Адріан БОДНАР, читець: заслужений діяч мистецтв України Петро ЗОЗУЛЯК, диригент-постановник ораторії: заслужений діяч мистецтв України Микола КУЛИК.