Литвин про відставку уряду, вибори та тисняву в опозиції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наразі не бачить підстав для зміни уряду в Україні.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу, показаному в неділю.

Відповідаючи на запитання, чи не варто відправити уряд у відставку, оскільки багато його ініціатив, як то пенсійна реформа, проект Трудового кодексу, були розкритиковані Президентом, В.ЛИТВИН сказав: "Є відомий принцип - на переправі коней не міняють".

В той же час, за словами голови ВР навіть, якщо уявити, що відставка відбудеться, навряд чи знайдуться бажаючі зайняти там місце на короткий термін.

В.ЛИТВИН пояснив, що вже восени розпочнеться підготовка до парламентських виборів. "І за цей період, як мені думається у нас буде затісно в опозиції. Ви чудово розумієте, що люди у нас підтримують переважно тих, хто критикує владу", - сказав спікер.

"Саме тому йти на певний період в уряд, навіть якщо уявити гіпотетично, що буде прийнято рішення про відставку, я думаю таких сміливців, готових до самопожертви, практично не буде", - додав він.

В.ЛИТВИН переконаний, що нинішньому уряду варто дати можливість реалізувати себе в повній мірі, довести його реформаторський і будівничий хист.