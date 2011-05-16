Міжнародна конференція «Праведники – рятівники життя: історичний досвід та моральні уроки»

17-19 травня 2011 р. Всеукраїнський центр вивчення Голокосту «Ткума» («Відродження») та Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хесед-Ар’є» проводять заходи, присвячені 70-й річниці нападу Німеччини на СРСР та початку Голокосту на території України. Ця річниця є приводом згадати не лише трагедію війни, міжнаціональної ворожнечі, але й приклади взаємодопомоги між народами, духовного подвигу заради рятування життя людей. Серед запланованих заходів:

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВЕДНИКИ – РЯТІВНИКИ ЖИТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА МОРАЛЬНІ УРОКИ».

В конференції братимуть участь відомі вчені з Білорусі, Ізраїлю, Канади, Польщі, Росії та України:

Проф. Барбара Вайгль, заступник директора Інституту суспільної психології Польської академії наук (Варшава, Польща);

Д-р Арон Вайс, науковий радник Всеукраїнського центру вивчення Голокосту «Ткума», координатор общинних програм «Джойнт» в СНД (Єрусалим, Ізраїль);

Проф. Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського Католицького Університету, директор Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка (Львів, Україна);

Проф. Владислав Гриневич, доктор політичних, кандидат історичних наук, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України (Київ, Україна);

Проф. Максим Гон, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна);

Д-р Орест Закідальські, Українсько-єврейська зустріч (UJE), Українсько-канадський дослідницький, документаційний центр (Торонто, Канада);

Проф. Ігор Ільюшин, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету (Київ, Україна);

Д-р Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту «Ткума» (Дніпропетровськ, Україна), та ін.

У своїх доповідях вчені розглядатимуть відбиття подій Другої світової війни і Голокосту в історичній пам’яті і політиці історії в Україні; міжнаціональні відносини в Україні під час війни; роль духовних лідерів українців, поляків, євреїв у критичні періоди випробувань; українсько-польська взаємодопомога під час Другої світової війни, трагічних подій

1943-44 рр. на Волині, операції «Вісла»; феномен українців та поляків – Праведників народів світу, які ризикували своїм життям та життям своїх родин заради рятування євреїв від полум’я Голокосту.

(17 травня, 09.30 – 19.00, актова зала НУ «Львівська Політехніка», вул. С. Бандери, 12;

18 травня, 09.30 – 11.30, приміщення ВЄБФ «Хесед -Ар’є», вул. І. Котляревського, 30)

В рамках конференції відбудеться:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ Я. ХЕШЕЛІС «Очима 12-річної дівчинки»

Зустріч з авторкою, яка описує рятування її польською організацію допомоги євреям «Жегота» під час Голокосту; та проф. Я. Грицаком, автором передмови. Книга видана ВЄБФ «Хесед-Ар’є» (директор Ада Діанова) та видавництвом «Дух і літера» (головний редактор Леонід Фінберг).

(17 травня, 17.00 – 18.00, актова зала НУ «Львівська Політехніка», вул. С. Бандери, 12)

ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПРАВЕДНИКІВ НАРОДІВ СВІТУ

Нагороди вручатиме Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні

п. Зіна Калай-Клайтман

(18 травня, 15.00 – 16.00, приміщення Театру юного глядача, вул. В. Гнатюка, 11)

«КРУГЛИЙ СТІЛ» З ПРАВЕДНИКАМИ НАРОДІВ СВІТУ ТА ВРЯТОВАНИМИ ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ

(18 травня, 16.00 – 16.45, приміщення Театру юного глядача, вул. В. Гнатюка, 11)

ПРЕМ’ЄРА ВИСТАВИ «ЯНКА» за книгою Я. Хешеліс «Очима 12-річної дівчинки» (театр «Дебют» ВЄБФ «Хесед-Ар’є»)

(18 травня, 18.00 – 19.00, приміщення Театру юного глядача, вул. В. Гнатюка, 11)

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ для українських та іноземних журналістів

(18 травня, 16.45 – 17.30, приміщення Театру юного глядача, вул. В. Гнатюка, 11; після прес-конференції запланований фуршет)

Міжнародний педагогічний семінар «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ ТА ІНШИХ ГЕНОЦИДІВ»

Організатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Всеукраїнський центр вивчення Голокосту «Ткума»

Учасники семінару: методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України; вчителі історії, переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»; педагоги та методисти з Білорусі, Ізраїлю, Польщі, Росії та України.

(19 травня, 09.00 – 13.00, приміщення готелю «Львів», конференц-зал, пр. В. Чорновола, 3)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР КЕРІВНИКІВ КЛУБІВ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Організатор: Всеукраїнський центр вивчення Голокосту «Ткума» (Дніпропетровськ)

(18 травня, 11.30 – 13.30; 19 травня, 09.00 – 13.00, приміщення БФ «Хесед Ар’є», вул. І. Котляревського, 30)

МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР КЕРІВНИКІВ МУЗЕЙНИХ ПРОГРАМ

Організатори: Всеукраїнський центр вивчення Голокосту «Ткума»,

Музей історії євреїв України та історії Голокосту (Дніпропетровськ)

(19 травня, 09.00 – 13.00, приміщення ВЄБФ «Хесед-Ар’є», вул. І. Котляревського, 30)

Наші партнери: «Акція спокути – служіння справі миру», Всеукраїнська асоціація викладачів історії «Нова доба»; Львівська міська та обласна адміністрація; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (Львів); Український католицький університет (Львів); Федерація польських організацій в Україні; Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (Німеччина); Центр досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства НаУКМА (Київ); «Ukrainian Jewish Encounter» (канадська гуманітарна організація).

За довідками звертатись: Ігор Щупак, моб. +380503404566, tkuma@tkuma.com; Ада Діанова, моб. +380503346819, adel@hesed.lviv.ua