Тендерним закупівлям присвоїли гриф «цілком таємно»?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що одним із завдань ухвалених сьогодні змін до закону щодо тендерних закупівель є приховати рух державних коштів від громадськості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

Зокрема, говорячи про законодавчі зміни, які були ухвалені парламентом, М.ТОМЕНКО відзначив, що, «звичайно, є позитиви, які стосуються цілої низки норм, згідно з якими тендерні закупівлі в принципі неможливі або абсурдні для специфічних видів діяльності». «Скажімо, для кінодіяльності, концертної діяльності, забезпечення функціонування гуманітарно-соціальних закладів, особливо у сільській місцевості та невеликих містах», - зазначив він.

Натомість віце-спікер наголосив на тому, що однією з ключових проблем закону є бажання приховати від громадськості те, як проходить тендер і чим він завершується. М.ТОМЕНКО підкреслив, що фактично зведена до мінімуму діюча стаття 10 «оприлюднення інформації про закупівлю». Зокрема, виключені абзаци 5, 8, 10, 11, 13, 14 та 15, в яких йшлося про оприлюднення повної інформації про хід та ведення тендерної процедури. Він наголосив, що законом скасовуються положення щодо оприлюднення інформації: про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції, а також звітів про результати проведення процедури закупівлі, документація конкурсних торгів, протокол розкриття конкурсних пропозицій, інформація про відхилення конкурсних торгів тощо.

Віце-спікер підкреслив, що наявність цієї інформації давала можливість «мати повну інформацію про те, як відбувався тендер, а отже, з’ясувати ймовірність змови та корупційних дій». Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, це давало можливість оскаржити тендерну процедуру в разі її незаконності.

«Як оскаржити незаконність тендерних процедур, якщо ця інформація не публікується», - підкреслив він. М.ТОМЕНКО ще раз наголосив, що зняття цих норм фактично зводить нанівець можливість боротьби з попередньо визначеними переможцями. «Можна сказати, що за цієї схеми фактично неможливо конкурувати з тими фірмами, які будуть попередньо погоджені організаторами торгів», - сказав він.

Спробою обійти тендерні закупівлі М.ТОМЕНКО також вважає наявність норми про проведення без тендеру закупівель «у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин», які, як він наголосив, в Україні відбуваються щоденно. «У нас кожен день особливі обставини», - сказав М.ТОМЕНКО, підкресливши, що в законі не вказано, хто і яким чином ці особливі обставини визначає. Віце-спікер нагадав, що в законі вже є норма про проведення державних закупівель без тендеру, в якій чітко вказано про таку можливість лише в разі «нагальної потреби у здійсненні закупівлі, пов`язаної з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель». За дане рішення проголосував 231 з 391 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.