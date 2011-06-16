Адвокати Кучми хочуть, щоб Мельниченка зробили «доторканим»

Захист другого Президента України Леоніда КУЧМИ направив до Печерського районного суду Києва скаргу на постанову генерального прокурора від 1 березня 2005 року про закриття кримінальної справи проти колишнього майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.КУЧМИ, його адвокати Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО просять визнати цю постанову незаконною і вимагають її скасування.

Як раніше заявляв сам Л.КУЧМА, «шпигунство, зрада держави та розпродаж її таємниць, шантаж, наклеп та фальсифікація не мають права лишатися безкарними». Він упевнений, що «збереження фактичної недоторканності МЕЛЬНИЧЕНКА під приводом нібито «крайньої необхідності» його дій означає відмову слідства від пошуків справжніх замовників убивства журналіста Гонгадзе, які організували злочинне прослуховування кабінету Президента України та фальсифікували зроблені там записи».

На думку адвокатів, постанова від 1 березня 2005 року легалізувала дії колишнього майора, оголосивши їх такими, що були зумовлені крайньою необхідністю. Проте така оцінка дій М.МЕЛЬНИЧЕНКА суперечить закону, вважають С.УЛЬЯНОВ та В.ПЕТРУНЕНКО. На їхній погляд, дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА були заздалегідь сплановані, велися таємно, тривалий час та із застосуванням спеціальної технічної бази, а тому визнати їх діями у стані крайньої необхідності неможливо.

Адвокати зазначили: «Мотивом дій МЕЛЬНИЧЕНКА не було усунення загрози життю Г.Гонгадзе. Як свідчать факти, він використовував записи як засіб шантажу та дискредитації влади, а також отримання прибутків. Він продавав їх різним покупцям, серед яких були й іноземні установи та організації, причому робив це через значний проміжок часу після здійснення записів. МЕЛЬНИЧЕНКО керувався лише своїми особистими, у тому числі і корисливими, мотивами. Ми впевнені, що поновлення справи проти МЕЛЬНИЧЕНКА необхідне для встановлення організаторів незаконного прослуховування. Не знайшовши їх, неможливо встановити фальсифікаторів записів та дійсних замовників вбивства Георгія Гонгадзе».

Також адвокати Л.КУЧМИ зауважили, що дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА серйозно підірвали авторитет і престиж України, а розголошення державної таємниці заподіяло суттєву шкоду національній безпеці (справа «Кольчуг»). На думку адвокатів, закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА відбулося незаконно, адже не було проведено жодного допиту самого М.МЕЛЬНИЧЕНКА.