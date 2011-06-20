В Азарова підтвердили, що Росія вимагає погашення боргів компанії Тимошенко

В Кабінеті міністрів підвередили, що Міноборони Росії зверталося до них з проханням повернути Росії борги ЄЕСУ.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар прем`єра Миколи Азарова Віталій Лук`яненко.

"Так. Такий лист надійшов і зареєстрований в Кабінеті міністрів", - сказав він, відповідаючи на питання, чи дійсно лист такого змісту надходив до Кабміну.

"Відповідним відомствам дано доручення вивчити цю ситуацію і доповісти. Як завжди для таких доручень на розгляд дано максимум місяць", - додав Лук`яненко.

Раніше "Українська правда" опублікувала лист Міністерство оборони Росії, в якому відомство просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 мільйонів доларів.

Раніше у березні прем`єр Микола Азаров заявляв, що екс-прем’єр Юлія Тимошенко у 2009 році підписала газовий контракт з Росією в обмін на списанні боргів ЄЕСУ.

Керівником корпорації ЄЕСУ у 1995-1997 роках була Юлія Тимошенко.