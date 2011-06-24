Гриценко: українська влада приховує правду від ЮНЕСКО

«Українська влада навмисно надає ЮНЕСКО неправдиву інформацію про ситуацію навколо забудови історичного центру столиці, оскільки не збирається зупиняти будівництво у буферній зоні Софії Київської», - вважає лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

У коментарі УНІАН він повідомив, що активісти партії «Громадянська позиція», які захищають центр Києва від незаконної забудови та неодноразово ставали на шляху будівельної техніки, у ці дні перебувають на засіданні ЮНЕСКО в Парижі. Звідти вони повідомляють, що Національна комісія України у справах ЮНЕСКО та Міністерство культури України звітують представникам цієї міжнародної організації про неіснуючі досягнення влади у боротьбі з незаконними забудовами через прийняття мораторію та взяття під контроль усіх будівництв у історичному центрі міста. Проте насправді, будівництво на об’єктах, що знаходяться в історико-культурному центрі столиці досі триває, а будівельні компанії продовжують отримувати дозволи від державних органів.

А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що ЮНЕСКО не знає про те, що насправді відбувається у буферних зонах Києва та інших незаконних будівництвах у центрі міста, роботи на яких і досі продовжуються, незважаючи на протести киян, громадських організацій, приписи столичної прокуратури та рекомендації експертів ЮНЕСКО. Він також наголосив, що наближені до влади бізнесмени, незважаючи на застереження ЮНЕСКО, не поспішають зупиняти забудови в центрі столиці, оскільки не хочуть втрачати надприбутки, навіть ризикуючи унікальними об’єктами, що знаходяться у списку Всесвітньої культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО – Софійським собором та Києво-Печерською лаврою, які можуть виключити з цього переліку.

А.ГРИЦЕНКО вимагає, щоб «Президент, Кабінет міністрів і голова КМДА негайно зупинили будівельні роботи та скасувати всі дозволи на будівництво, що були отримані незаконним шляхом».

«Подальшу долю цих забудов мають вирішити самі кияни на відкритих громадських слуханнях, а не депутати Київради, довіри до яких нема вже давно», - підкреслив лідер «Громадянської позиції».

В разі дальшої бездіяльності українських чиновників, за його словами, «члени Громадянської позиції та усі небайдужі кияни будуть писати листи та колективні звернення до ЮНЕСКО та керівництва інших країн з проханням привернути увагу міжнародної спільноти до продовження незаконного будівництва навколо Софії Київської та невпинного спотворення історичного центру Києва».

«В ЮНЕСКО мають знати правду про те, як українська влада ставиться до збереження пам’яток Всесвітньої історії та культури», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Довідка УНІАН. До списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні входять Національний історико-культурний Києво-Печерський заповідник (Києво-Печерська лавра), Національний заповідник "Софія Київська", історичний центр Львова, букові ліси у Карпатах і частина геодезичної дуги Струве, що проходить через територію країни.

Включення об`єктів до списку культурної спадщини ЮНЕСКО сприяє їх популяризації й забезпечує пріоритетність при залученні фінансових коштів для підтримки їх в належному стані.

Водночас, у серпні 2010 року Комітет світової спадщини ЮНЕСКО на 34-й сесії в Бразилії відмовився включити Андріївську церкву і церкву Святих Кирила і Афанасія Александрійських до списку світової культурної спадщини. За словами прес-секретаря ЮНЕСКО Сью УЇЛЬЯМСА, Україна не надала достатньої кількості інформації про ці об`єкти.

Як відзначив С.УЇЛЬЯМС, в ЮНЕСКО також розглядають можливість внесення Національного заповідника "Софія Київська" в так званий чорний список об`єктів, що перебувають під загрозою руйнування. «Причиною цього є зведення елітних житлових будинків на вулиці Гончара і Пейзажній алеї. Ці вулиці розташовані в прилеглих до заповідника буферних зонах, тому будівництво там заборонене. Супротивники зведення житлового будинку на Пейзажній алеї добилися зупинки будівництва, проте представники компанії-забудовника заявляють, що не мають наміру відмовлятися від своїх планів», - зазначало 4 серпня 2010 року видання "Коммерсантъ-Украина".

Якщо після внесення "Софії Київської" до чорного списку забудова буферних зон не припиниться, заповідник може бути виключено зі списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Крім того, у разі включення "Софії" до чорного списку, згідно з правилами ЮНЕСКО, в реєстр світової спадщини не можна буде додати будь-які інші об`єкти, розташовані на території України.

З цією думкою не згодні супротивники забудови буферної зони "Софії Київської". "На жаль, плани ЮНЕСКО дійсно можуть бути втілено в життя, оскільки будівництво на прилеглих до заповідника територіях велося і ведеться абсолютно незаконно і псує зовнішній вигляд столиці", - сказав організатор численних пікетів проти забудови буферної зони заповідника, голова громадської організації "Порядок і достаток" Олександр МІСЮРА.