Командувач ЧФ: Конституція України служить розвитку братських зв'язків

Командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ привітав севастопольців з днем Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на загальноміських урочистих зборах з нагоди Дня Конституції України, В.КОРОЛЬОВ підкреслив, що «закладені в основному законі України принципи побудови відносин є міцним фундаментом будівництва стратегічного партнерства для наших держав, служать розвитку братських зв`язків між російським і українським народами».

Вони, за словами російського адмірала, «дають можливість наступально розвивати взаємовигідне економічне і військове співробітництво, активно сприяють зміцненню багатовікових традицій добросусідства і взаєморозуміння між нашими країнами».

Як додав командувач, «на конституційних основах ми будуємо тісну і конструктивну взаємодію з керівництвом і жителями міста, Військово-Морськими Силами Збройних Сил України».

Зі святом севастопольців і присутніх в залі привітали голова міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА, заступник голови міської ради Сергій АНТОНЕНКОВ, командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ.

Урочисті збори завершилися святковим концертом.

28 червня в Севастополі до дня Конституції України відбудеться церемонія покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку.