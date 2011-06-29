Тимошенко обвинувачують на 81 сторінці

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що обвинувальний висновок щодо неї нараховує 81 сторінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після завершення засідання Печерського районного суду Києва з розгляду по суті кримінальної справи щодо незаконного підписання у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

«Там 81 сторінка з додатками. І цей обвинувальний висновок передбачає, що нібито нанесені збитки за рахунок збільшення ціни на транспортування газу через територію України», - сказала вона, зауваживши, що незалежний аудит доводить, що, навпаки, відбулося зменшення видатків на транспортування російського газу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей обвинувальний висновок написаний виключно з однією метою - щоб розправитися з нею та з українською опозицією в цілому.

Вона також висловила переконання, що вирок відносно неї вже написаний «під диктовку ЯНУКОВИЧА».