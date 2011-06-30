Луценко розказав, чим рятується від диких криків у СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що за час перебування у СІЗО перечитав майже всю домашню бібліотеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва.

«Іра (дружина) приносить мені дуже класні речі, і заповнюю час. Ти собі будуєш ковпак внутрішнього світу, в якому живеш. Я тепер розумію, що харчування і медицина - все це другорядне. Книги – це єдине, що залишилось», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, можливо, це нескромно, але дружина у нього «класна», оскільки вгадала, що для нього необхідно.

«Коли о 8-й вечора починає кричати хворий, очевидно, наркоман, вони дико кричать (у нас це називають «голос країни»), інші звуки я просто не хочу описувати, звичайно, ти намагаєшся у свою ракушку залізти. Для мене книги – така ракушка», - зазначив екс-міністр, зауваживши, що щодня прочитує від 500 до 1000 сторінок, однак дещо починають боліти очі і дещо погіршився зір.

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, здебільшого він читає історичні книги, а не художню літературу, зокрема, історію Європи, США, Китаю.