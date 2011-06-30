Пшонка написав Януковичу про 12 кримінальних справ за скаргами преси

Генеральна прокуратура України продовжує роботу з перевірки випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йдеться у листі генерального прокурора Віктора ПШОНКИ на адресу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

У листі генпрокурор повідомив про перші результати виконання доручення з приводу вивчення ситуації щодо забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності у державі за зверненнями головного редактора Інтернет-видання «Українська правда» Олени ПРИТУЛИ і голови Національної спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА.

У своєму листі до Президента генпрокурор зазначає, що зараз працює робоча група у складі представників центрального апарату Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Державного комітету телебачення і радіомовлення. «Робочою групою ретельно перевіряється кожен з 86 наведених у зверненнях фактів», – зауважив В.ПШОНКА.

За словами генпрокурора, на сьогодні органи прокуратури та внутрішніх справ прийняли 27 процесуальних рішень, у тому числі порушено 12 кримінальних справ і винесено 15 постанов про відмову в порушенні кримінальної справи.

«Перевірками встановлено лише кілька фактів вчинення стосовно представників засобів масової інформації неправомірних дій у зв`язку зі здійсненням ними професійної діяльності. Так, за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіста) порушено 4 кримінальні справи, з яких одну розглянуто судом, по інших триває досудове слідство», - йдеться у листі.

Усі матеріали, за якими винесено постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, витребувано до Генеральної прокуратури України для перевірки їхгього законності, йдеться у листі. На сьогодні скасовано 5 постанов про відмову в порушенні кримінальної справи, матеріали направлено для організації додаткових перевірок.

Щодо опрацювання робочою групою більшості матеріалів стосовно інших 59 випадків, пише генеральний прокурор, «установлено, що вони пов`язані з питаннями фінансово-господарської діяльності ЗМІ, організаційно-розпорядчими діями їхніх керівників, зміною правового статусу закладів (внесення змін до статутів), редакційної політики окремих телеканалів тощо». Переважна більшість з них вже була предметом перевірок правоохоронних органів. На сьогодні підстав для прийняття за результатами перевірок процесуальних рішень не встановлено.

За окремими фактами, що стосуються подій, які відбулися у минулому, заяви та повідомлення до правоохоронних органів не надходили. «Наведені вони були лише у доданих до доручення зверненнях, тому на цей час за ними організовано перевірки. Окремі з них взагалі не знайшли свого підтвердження», - зауважив генпрокурор.

В.ПШОНКА запропонував створити при Президентові України постійно діючу міжвідомчу робочу групу, яка здійснюватиме моніторинг стану додержання законодавства у сфері забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності в державі, оперативно реагуючи на порушення закону. «До її складу доцільно залучити, окрім працівників Генеральної прокуратури, представників інших правоохоронних органів, центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, журналістів, парламентаріїв», - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня В.ЯНУКОВИЧ доручив В.ПШОНЦІ утворити із залученням представників відповідних державних органів робочу групу для вивчення ситуації щодо забезпечення свободи слова та інформаційної діяльності в Україні.

Таке доручення було підписано Президентом на звернення О.ПРИТУЛИ щодо випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що робоча група має надати правову оцінку по кожному з наведених у зверненні О.ПРИТУЛИ випадків.

В.ЯНУКОВИЧ доручив ужити за результатами роботи зазначеної робочої групи заходів реагування відповідно до законодавства та доповісти йому по цьому питанню особисто до 1 липня.