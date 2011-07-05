Бальцерович: Дуже важливо, щоб Україна не йшла дорогою Росії

Україна для сталого економічного розвитку повинна зберегти реальну конкуренцію в політиці, що є основою для демократії в країні.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив колишній міністр фінансів Польщі й автор радикальних економічних реформ, названих «шоковою терапією», Лешек БАЛЬЦЕРОВИЧ.

«Це важливо з погляду якості життя, як політичного, так і економічного», - сказав він, коментуючи необхідні дії влади для покращення ситуації в країні.

«Дуже важливо, щоб Україна не йшла дорогою Росії», - підкреслив він.

Л.БАЛЬЦЕРОВИЧ також назвав важливим для України створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, що полегшить доступ українських товарів на європейський ринок і навпаки.

Екс-міністр зазначив, що українська влада має в своєму розпорядженні дані про міжнародний – не лише польський – досвід радикальних економічних реформ, які можна реалізувати для збільшення конкурентоспроможності національної економіки.

«Проблема не в тому, що немає знання, як краще реформувати країну, а в тому, щоб ухвалити рішення про початок реалізації такої програми», - підкреслив він.

Л.БАЛЬЦЕРОВИЧ сказав, що досвід східноєвропейських посткомуністичних країн підтверджує, що краще не затягувати з радикальними реформами, а реалізувати їх якнайшвидше.

«Досвід останніх 20 років показує, що держави, які раніше почали такі реформи, не повертали їх назад, отримали кращі результати, ніж ті, які пішли іншою дорогою: затягували з їх реалізацією або поступово реалізували», - сказав він.

Екс-міністр додав, що українська влада активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, які володіють всією необхідною інформацією для проведення необхідних реформ.

Як повідомляв УНІАН, у червні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про намір влади використовувати "шокову терапію" для реформування національної економіки.

В.ЯНУКОВИЧ неодноразово заявляв, що жодна влада в Україні за 20 років незалежності не провела справжніх ринкових реформ, пообіцявши це зробити.