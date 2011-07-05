Тимошенко заявляє, що в Данії Луценка вже виправдали

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Данська правозахисна спілка дійшла висновку, що всі обвинувачення щодо екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА є безпідставними, бездоказовими, а досудове і судове слідство виходить за всі правові рамки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, прибувши до зали судового засідання, де розглядається справа Ю.ЛУЦЕНКА.

«Отже світова демократична спільнота вже все для себе з’ясувала, що в діях ЛУЦЕНКА немає ніякого складу злочину… Мені здається, що найближчим часом Європейський суд з прав людини також розставить всі крапки щодо ЛУЦЕНКА, українських правоохоронців, судової системи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила жаль, що «нашу країну в світі сьогодні репрезентує режим, який тримає прокуратуру, суди, міліцію для політичних переслідувань».