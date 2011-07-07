Подарунок Януковичу: губернатори скинулися - вистачило на коровай і букет

Губернатор Київської області Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що керівники областей подарують на день народження Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, якому 9 липня виповнюється 61 рік, хороші результати своєї роботи, великий каравай із хліба нового врожаю та букет польових квітів.

Про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН стосовно того, який саме подарунок голови облдержадміністрацій приготували Президенту, адже вчора голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив, що керівники українських регіонів у складчину купують подарунок, і що як «староста» цим займається голова Київської ОДА.

«Дійсно, я є старостою, це громадське навантаження, я обраний серед голів адміністрацій для вирішення і координації деяких неформальних питань, у тому числі таких, як і привітання. Причому не тільки керівників держав, але й у цілому - колег колегами, голів обласних рад тощо», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас, стосовно збору коштів і купівлі подарунку у складчину А.ПРИСЯЖНЮК заявив: «Таке питання не піднімалося, ніхто його не буде піднімати, я цього не робив і робити не буду».

«Василь Георгійович (ДЖАРТИ – УНІАН) не радився зі мною, напевно, він думав, що ми, можливо, таким чином поступимо», - додав він.

Уточнюючи, який все ж подарунок керівники областей підготували Президенту, А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що для будь-якої людини привітати главу держави – це велика честь. «Я розмовляв з іншими губернаторами і ми прийшли до єдиного висновку, що найкращий подарунок – це хороші результати роботи за перше півріччя. І ми прийняли рішення: я вже замовив великий каравай із хліба нового урожаю і букет польових квітів. Оце буде хороший, гарний подарунок, і я думаю, що Президенту теж буде приємно», - сказав він.

При цьому губернатор Київщини висловив думку, що «це буде найкращий подарунок від людей, які дійсно бажають Президенту здоров’я, успіхів, здійснення тих мрій і починань, щоб наша країна за 10 років увійшла у двадцятку найрозвинутіших країн світу».

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, «можливо, і Президент нас пригостить чаєм, розріже цей каравай, і ми зможемо поговорити про проблеми. Тому що така неформальна зустріч, як привітання, дає керівникам областей можливість не тільки прийти і висловити Президенту побажання, але й обговорити з ним цілу низку питань, які на сьогодні є у різних регіонах».