Королевська: політична авантюра Тігіпка штовхає людей до конфлікту

Організовуючи мітинг під партійними прапорами на підтримку урядової пенсійної реформи, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО підштовхує людей до громадянського протистояння.

Так Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції "Вперед", прокоментувала УНІАН сьогоднішній мітинг під стінами Верховної Ради партії "Сильна Україна", яку очолює С.ТІГІПКО.

"Український пенсійний законопроект одержав переважно негативну оцінку експертів і громадянського суспільства. Аналогічні пенсійні реформи в Європі викликають мільйонні протести. Виводячи, в основному, молодих людей під прапорами партії на підтримку свого антисоціального експерименту, С.ТІГІПКО поступає безвідповідально, штовхає суспільство до конфлікту. Це – політична авантюра, що має на меті тільки одне, – підкріпити позиції політика, що похитнулися, у владі", - вважає депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що так звані прихильники пенсійної реформи не мають уявлення про те, що вони підтримують, оскільки за станом на ранок 7 липня на сайті Верховної Ради досі не розміщена порівняльна таблиця пенсійного законопроекту (№7455), який депутати планують сьогодні розглядати в другому читанні.

У той же час противники реформаторських ідей цілком чітко уявляють собі ключові положення пенсійної реформи, проти яких вони виступають, - це підвищення пенсійного віку, збільшення страхового стажу, зниження пенсій, яке відбудеться внаслідок ухвалення цього законопроекту.

"Всеукраїнська громадянська акція "Вперед", яка об`єднує понад 300 громадських організацій і профспілок з усієї України, 14 червня прийняла резолюцію з однозначною аргументацією "проти" такої пенсійної реформи. Сьогодні ми пікетуємо Верховну Раду, де відстоюватимемо свою принципову позицію", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат також зазначила, що не опубліковані і таблиці поправок до інших ключових законопроектів, винесених сьогодні на друге читання. Зокрема, йдеться про поправки до Податкового кодексу (законопроект №8217), про медичну реформу (№8602), про врегулювання відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг (№7351).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, близько 5 тисяч прихильників партії «Батьківщина» пройшли колонами від Печерського райсуду Києва до будинку ВР. Вони протестують проти запропонованої урядом пенсійної реформи.

Перед цим на Хрещатику, зокрема, біля виходів з метро, стояли нечисленні групи людей із символікою партії «Сильна Україна», які роздавали листівки і газети із закликами підтримати пенсійну реформу.