Влада РФ склала список терористів - у ньому четверо українців

Російська влада оприлюднила список організацій і осіб, яких підозрюють у причетності до тероризму (загалом у ньому більш як дві тисячі назв і прізвищ), пише газета «Сегодня» (№146 від 8 июля.2011 р.).

В офіційному переліку, підписаному головою Росфінмоніторингу Юрієм ЧІХАНЧІНИМ, поряд з представниками «Аль-Каїди», рухи «Талібан» і чеченськими бойовиками, є імена чотирьох уродженців України: 37-річного луганця Олексія МЕРКУЛОВА, 30-річного харків`янина Сергія ТИМОШИНА, 36-річного селянина з Черкаської області Романа МОРОЗОВА і 38-річної рівнинчанки Надії РАКС, раніше засудженої за тероризм у Москві, - її визнали причетною до вибуху наприкінці 90-х біля будівлі ФСБ.

За інформацією газети, нині Н.РАКС, яка відсиділа близько 7 років у російській колонії, живе в місті Рівне з маленьким сином. Вона стверджує, що її підставили і ніяка вона не терористка. «Мені знайомі розповіли про цей список. Тепер от думаю, подавати до суду чи ні. Я й так вже суджуся з Росією. З 2004 року моя справа (про позбавлення волі) перебуває на розгляді в Європейському суді. На початку 90-х я займалася в Москві правозахисною діяльністю і перетиналася з роботою органів безпеки. Думаю, через це мене і підставили, зробивши причетною до вибуху біля ФСБ», — повідомила жінка.

Що стосується Р.МОРОЗОВА, то, як з`ясувала газета, в селі Лебедин Черкаської області (ця адреса вказана в списку) його не знають.

Поки що незрозуміло, що загрожує тим людям, які потрапили в список Росфінмоніторингу. Поки що лише закликають громадян і організації не мати справи з цими особами, аби не стати спонсорами терористів.