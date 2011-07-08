Розгляд справи Тимошенко перенесли на 11 липня

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ переніс розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, на 11 липня через госпіталізацію її захисника Миколи ТИТАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя оголосив після перерви у засіданні суду, отримавши медичну довідку від лікарів, у якій зазначається, що М.ТИТАРЕНКА госпіталізовано до відділення кардіології Київської обласної лікарні.

При цьому суд зобов’язав підсудну повідомити свого захисника про дату і час наступного засідання, на яке він має принести довідку про стан здоров’я.

Наступне судове засідання має відбутися 11 липня об 10.00.

Як повідомляв УНІАН, М.ТИТАРЕНКА госпіталізували з діагнозом «гостра серцева недостатність».