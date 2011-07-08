Янукович у день народження хоче бачити палаючі очі чиновників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що найкращим подарунком йому на день народження буде спокій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Найкращий подарунок для мене - це спокій в Україні і єдина держава», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Ще одним із подарунків Президент назвав можливість зустрітися з сім’єю.

«Крім того, що у мене завтра день народження, післязавтра – день народження у старшого сина, а через тиждень – у молодшого сила. І оцей тиждень я буду насолоджуватися тим, що буду мати можливість побачити синів, онуків, невісток, можливо, свати приїдуть», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що у зв’язку з тим, що з 1 липня набрав чинності закон, яким обмежено вартість подарунків посадовим особам, він звернувся до своїх колег, щоб вони «не викидали кошти».

«Кращий подарунок буде для мене, наприклад, з боку чиновників, які хочуть мене привітати – їхні палаючі очі, бажання добре працювати і відчуття, що це так, що вони разом зі мною. І все», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня губернатор Київської області Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив, що керівники областей подарують на день народження В.ЯНУКОВИЧУ, якому 9 липня виповнюється 61 рік, хороші результати своєї роботи, великий каравай із хліба нового врожаю та букет польових квітів.

Про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав, коментуючи слова голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ, який повідомив, що керівники українських регіонів у складчину купують подарунок, і що як «староста» цим займається голова Київської ОДА.

Cтосовно збору коштів і купівлі подарунку у складчину А.ПРИСЯЖНЮК заявив: «Таке питання не піднімалося, ніхто його не буде піднімати, я цього не робив і робити не буду». «Василь Георгійович (ДЖАРТИ – УНІАН) не радився зі мною, напевно, він думав, що ми, можливо, таким чином поступимо», - додав він.