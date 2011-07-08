Чотири комітети ВР влаштували Литвину демарш - вимагають грошей

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що бухгалтерія парламенту через відсутність письмової реєстрації низки народних депутатів не нарахувала їм зарплати на загальну суму 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

«Сьогодні я вранці мав розмову з головним бухгалтером і попросив відповідну довідку. Недонараховано заробітної плати депутатам за те, що вони письмово не зареєструвалися біля столів реєстрації, майже 5 млн. грн.», - сказав голова ВР.

За його словами, 4 комітети парламенту влаштували демарш і відмовилися враховувати під час «табелювання» депутатів їх письмову реєстрацію, посилаючись на відповідне роз’яснення регламентного комітету. «Я сьогодні заборонив приймати такі табелі, які не враховують письмової реєстрації… Якщо хтось зі мною не погоджується, то хай звертається до суду», - додав В.ЛИТВИН.