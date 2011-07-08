Литвин нагадає Януковичу: Коли немає здоров’я, ніщо не миле

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на день народження Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подарує ікону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, він побажає Президенту витримати нинішню ситуацію, вистояти та консолідувати суспільство.

Крім того, додав голова ВР, одним з побажань буде – забезпечити діалог між усіма, але при цьому зберегти здоров’я. «Коли немає здоров’я, ніщо не миле. Яким буде подарунок? У мене подарунок традиційний – ікона», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що цей подарунок він передасть в установленому порядку.