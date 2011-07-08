Джарти думає, що за заклик брати вила Мєшкову світять проблеми

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ розраховує на порушення кримінальної справи проти першого і останнього президента Республіки Крим Юрія МЄШКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський прем`єр сказав сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на питання журналістів.

«Приїхав (до Криму) громадянин Російської Федерації і закликає брати вила і йти на владу. Людина, яку давно вже забули, як страшну історію для Криму, намагається звернути на себе увагу. З приводу його висловлювання, я так думаю, буде порушено кримінальну справу», - сказав В.ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Ю.МЄШКОВ прибув до Криму з Москви. На півострові він був відсутній 16 років.

Ю.МЄШКОВ вважає головним завданням на даний момент проведення в 2012 році референдуму про відновлення скасованої Конституції Криму 1992 року. Він також різко засудив події у Феодосії, де 3 липня відбулося масове зіткнення активістів козачих організацій і співробітників міліції при спробі козаків повторно встановити на в`їзді до міста уклінний хрест, який 1 липня був демонтований за рішенням Господарського суду Криму.

«Прийшлі» пролили кров наших, Республіки Крим, громадян. Вони забули народне попередження: «Хто сіє вітер - збере бурю!» - і необачно хваляться своєю «рішучістю», готовністю і далі проливати нашу кров. Ті, хто віддав злочинний наказ - тепер «кровники» Криму. Вони позбавили себе будь-якого - юридичного, морального права керувати Кримом», - йдеться у зверненні Ю.МЄШКОВА до кримчан, яке він озвучив 7 липня.

«Оцінюючи реальну ситуацію, що склалася в даний час у Криму, думаю, доречно буде пригадати слова Уїнстона Черчілля: «Бандита не налякаєш піднятими руками!». Тобто, фігурально висловлюючись, пора опустити руки і узятися за вила», - сказав екс-президент Криму.

Ю.МЄШКОВ 30 січня 1994 року переміг у другому турі виборів президента Республіки Крим, одержавши майже 73% голосів. У березні 1995-го посаду кримського президента було ліквідовано через протистояння влади півострова з офіційним Києвом.