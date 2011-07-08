У «Фрідом Хаус» закликають українську владу зупинитися

Останнє розслідування СБУ проти Юлії Тимошенко перетворило кримінальне переслідування екс-прем’єра з фарса на трагедію.

Про це, як повідомляє прес-служба "Батьківщини", заявив Виконавчий директор «Фрідом Хаус» Девід Крамер у Вашингтоні на конференції «Майбутнє України: виклики та наслідки влади в Україні», організованій Інститутом міжнародної економіки Петерсона, Центром США та Європи Брукінзького інституту та Атлантичною Радою.

«Цим розслідуванням більше не можна довіряти. Це просто одне за іншим звинувачення, які висуваються проти Юлії Тимошенко, поки нарешті щось не вийде», - заявив Д.Крамер.

Виконавчий директор авторитетної неурядової організації зазначив, що кримінальному переслідуванню Юлії Тимошенко треба покласти край, якщо Україна справді хоче зберегти довіру до себе та справді боротись з корупцією, а також зберегти довіру у питаннях верховенства права.

«Я звертаюсь до своїх колег з українського уряду, які присутні тут. Коли ви повернетесь назад, або доповідатимете вашому уряду, скажіть їм, щоб вони зупинились. Це – обурливо! Це знищує перспективи України щодо реальної інтеграції у євроатлантичну спільноту, це також знищує перспективи вашої країни щодо справжнього демократичного майбутнього», - зазначив Д. Крамер на конференції у Вашингтоні.

Він зазначив, що події, які розгортаються довкола переслідування опозиції в Україні, анулюють здобутки Помаранчевої революції.

«Останнім часом я ношу браслет на підтримку Білорусі, ще однієї країни, за якою я уважно спостерігаю. На ньому написано «Звільнити Білорусь зараз» (“FreeBelarusnow.org”). Я справді дуже сподіваюсь, що нам не доведеться почати носити такі ж браслети на підтримку України», - закінчив свій виступ Девід Крамер.