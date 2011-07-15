«Нафтогаз» просить суд стягнути з Тимошенко 1,5 мільярда

НАК «Нафтогаз України», який виступає у судовому процесі над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО цивільним позивачем, заявив позов про стягнення з неї 1,516 млрд. грн. для компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання у 2009 році газових угод з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну позовну заяву представник НАК «Нафтогаз України» передав сьогодні Печерському районному суду Києва після оголошення державним обвинуваченням обвинувального висновку.

«ТИМОШЕНКО Ю.В. зобов’язала НАК «Нафтогаз України» підписати контракти з ВАТ «Газпром» на придбання природного газу та керуватися базовою ціною у розмірі 450 доларів США за тисячу кубічних метрів. При цьому ставка транзиту природного газу територією України на 2009 рік лишилася на рівні 1,7 доларів за тисячу кубометрів на 100 кілометрів відстані», - сказав представник цивільного позивача Ігор КОСТЬ.

За його словами, внаслідок виконання директив, наданих Ю.ТИМОШЕНКО на підписання відповідних контрактів, НАК «Нафтогаз України» було завдано збитків у розмірі 1,516 млрд. грн.

«Ми просимо суд стягнути з відповідача завдані нею збитки в розмірі 1 млрд. 516 млн. 460 тис. грн.», - сказав представник цивільного позивача.