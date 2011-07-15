Луценка обстежили лікарі і вжахнулися

Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА було обстежено в лікарні швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», після неодноразових звернень керівництва СІЗО і захисника Ю.ЛУЦЕНКА дружини Ірини до Печерського районного суду, а також рішення судді Печерського райсуду, де триває розгляд справи екс-міністра, Сергія ВОВКА про необхідність термінового проведення медичного обстеження екс-міністра у медичному закладі за межами слідчого ізолятора – Ю.ЛУЦЕНКА нарешті доправили до київської міської лікарні швидкої медичної допомоги у супроводі конвою.

Як розповіла І.ЛУЦЕНКО після візиту до чоловіка у СІЗО, Ю.ЛУЦЕНКА у п’ятницю зранку перевезли до лікарні і провели обстеження.

«Лікарі були нажахані отриманими результатами, сказав мені чоловік. Лікар, який проводив обстеження, не стримувався», - передала слова чоловіка І.ЛУЦЕНКО.

«Захворювання нирок, печінки, варикозне розширення судин, виразки - це виявлено тільки при поверховому огляді. А необхідно здати всі аналізи, поставити остаточні діагнози, почати термінове лікування. Про це говорять лікарі і наполягають на необхідності лікування», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

«Думаю, що нарешті мої звернення у пресі про необхідність медичного обстеження мого чоловіка подіяли, хоча і в мінімальному розмірі», - зауважила І.ЛУЦЕНКО і додала: «Тепер чекатимемо, коли вони приймуть рішення про його переведення до лікарні».