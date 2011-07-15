Янукович вимагає посилити боротьбу за бюджетну дисципліну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ занепокоєний станом боротьби з порушеннями бюджетного законодавства і вимагає посилення роботи у цьому напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому наголосив радник Президента України – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ.

Він підкреслив, що 15 липня Президент України створив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання у сфері боротьби з порушеннями бюджетного законодавства. «Робоча група має вивчити, яким чином правоохоронні органи України здійснюють боротьбу з порушенням бюджетної і фінансової дисципліни. Тобто її перше завдання – проаналізувати статистичні дані, що свідчать про кількість актів, інших документів, які постановляються органами Державної фінансової інспекції України, і яким чином вони далі реалізовуються через правоохоронну систему України», – повідомив А.ПОРТНОВ.

За його словами, міжвідомча робоча група зробить аналіз щодо кількості кримінальних справ, які закінчилися судовими рішеннями та які ними не завершилися, і чому. «Ми також проаналізуємо, чого не вистачає правоохоронним органам, щоб вони консолідували свої зусилля та відпрацювали єдину методологію підходу до боротьби зі зловживаннями у фінансовій сфері, перш за все, з порушеннями бюджетної дисципліни», – наголосив А.ПОРТНОВ.

Він повідомив, що згідно з Розпорядженням Президента України, робоча група в тижневий термін має затвердити план своєї роботи, а в тримісячний – доповісти про результати і запропонувати пакети відповідних законів та інших рішень.

«Завдання стоїть так: терміново проаналізувати і запропонувати низку законів, у тому числі розглянути питання про можливість створення єдиної системи органів, можливо, нової системи органів, які будуть повістю відповідати за контроль за видатками державного бюджету і одночасно розслідувань правопорушень у цій сфері», – повідомив керівник міжвідомчої робочої групи А.ПОРТНОВ.