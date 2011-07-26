Тимошенко так свариться з Кірєєвим, що не чути, кого допитують

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре намагається зробити заяву про відвід судді Печерського райсуду Києва Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявляє, що головуючий позбавляє її права на захист.

Крім того, додала вона, Р.КІРЄЄВ віддав наказ «натравити озброєних людей на мирних журналістів та депутатів, які знаходилися в сесійній залі».

У свою чергу, Р.КІРЄЄВ наголосив, що всі заяви про його відвід вже давно розглянуті.

Р.КІРЄЄВ також зробив декілька зауважень Ю.ТИМОШЕНКО щодо її поведінки і погрожує видалити її із зали судових засідань.

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що всі події у залі суду «є політичною розправою над опонентами з боку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА».

Наразі Р.КІРЄЄВ продовжує судове засідання і намагається допитати першого свідка, але через те, що він і Ю.ТИМОШЕНКО говорять одночасно, почути прізвище свідка неможливо.