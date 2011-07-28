Адвокат: Свідки у справі Тимошенко нелегітимні

Свідків, яких суд допитує в "газовій" справі проти екс-прем`єра Юлії Тимошенко, доведеться допитувати заново.

Про це заявив адвокат Микола Сірий в ефірі 5 каналу, коментуючи допит свідків у "газовій" справі.

"Ці свідчення допомагають істині. Ці свідчення підтверджують те, про що Юлія Володимирівна говорила з самого початку. Вона говорить про те, що цілком дотримувалась процедури. Вона виконувала всі дії у повній відповідності до Конституції і чинного законодавства", - зазначає адвокат

"Але, я хотів би звернути увагу, що ці покази, і інші, які даються з обіду понеділка, не є легітимними", - додав він.

Сірий запевняє, що "з того моменту, як Юлія Володимирівна залишилась без захисників, а вона заявляла, що не здійснює захист сама, не можуть бути проведені жодні процесуальні дії в процесі".

"Відповідно ті показання, які даються, вони не є доказами, і вони не можуть бути покладені в основу судового рішення. Відтак, всіх цих осіб доведеться ще раз допитувати", - заявив він.

Адвокат також висловив переконання, що суддя Родіон Кірєєв не прийме рішення про не допуск депутатів до зали суду.

"Лише один існує об’єктивний критерій - наповненість цього залу. Звісно, якщо вже зал заповнений, то тоді мають бути обмеження для того щоб були людські умови роботи. Тому не може бути обмеження для народних депутатів. В тому числі за рішенням судді", - уточнив він.

Українська правда