Кучмі у Кремлі вручать орден «За заслуги перед Отечеством»

11:53, 28 липня 2011
Політика
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Екс-президент вже у Москві

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-го ступеня.

Як повідомляє фонд Л.КУЧМИ «Україна», другий президент України сьогодні прибув до Москви для вручення йому ордена.

Церемонія вручення нагороди запланована на завтра у Кремлі.

Указом Президента РФ Л.КУЧМУ нагороджують орденом за «великий особистий внесок у зміцнення дружби і співробітництва між народами Росії і України».

Серед кавалерів ордена: перший Президент Росії Борис Єльцин, колишній Президент Франції Жак ШИРАК, диригент і музикант Мстислав Ростропович, президент Національної академії наук України Борис ПАТОН та інші видатні діячі. Загалом цю високу нагороду отримали 37 людей.

 

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