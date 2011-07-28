Суд відмовив Тимошенко у залученні американських адвокатів

Печерський райсуд відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у залученні в якості захисників у справі за обвинуваченням колишнього прем’єра у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод 2009 р. Сергія ВЛАСЕНКА та американських фахівців у галузі права Марка ФЕЛДМАНА та Роджера ЕНОКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий у справі суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ.

«Суд, враховуючи, що в клопотанні не вказано належної норми закону, на підставі якої М.ФЕЛДМАН та Р.ЕНОК можуть бути залучені захисниками, а також враховуючи те, що захисником не може бути особа, яка зловживає своїми правами, системно порушує порядок судового засідання, на місці постановив: у задоволенні клопотання щодо залучення захисників С.ВЛАСЕНКА, М.ФЕЛДМАНА та Р.ЕНОКА відмовити», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Представник державного обвинувачення прокурор Олександр МИКИТЕНКО при обговоренні цього клопотання також заявив про відсутність у клопотанні законодавчої норми, на підставі якої М.ФЕЛДМАН та Р.ЕНОК можуть бути залучені до справи, і звернув увагу на те, що захисником не може бути особа, яка системно порушує порядок у залі судового засідання. «Тобто я висловлюю спільну позицію державного обвинувачення, що відсутні підстави для задоволення такого клопотання», - сказав він.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре звинуватила прокурорів у маніпулюванні нормами закону з метою позбавити її захисту. «Вони знаходяться тут як елемент репресивної машини та маніпулюють законом, щоб позбавити мене захисту», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.