Тимошенко наполягає, щоб Кірєєв допитав ще 10 свідків

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на тому, аби по її кримінальній справі були допитані ще щонайменше 10 свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вже подавала клопотання про допит свідків, однак суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ взагалі залишив його без розгляду.

Зокрема, за її словами, по цій справі має бути допитаний екс-заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО, який підписував відповідну угоду і якого не допитали під час слідства.

Крім того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, сторона захисту просить допитати колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, який проводив засідання уряду під час газової кризи.

«Також ми б хотіли долучити міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА, який займався діловодством. Ми хочемо долучити експертів, у тому числі Інституту держави і права ім. Корецького, експертів, які проводили експертизи, хочемо долучити представників міжнародних аудиторських компаній, які дослідили наші матеріали», - сказала екс-прем’єр.

Проте, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сторона обвинувачення просто не дає цього робити.