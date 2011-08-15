Прокурор умовив звільнених робітників депо призупинити голодування

У Харкові звільнені після акції протесту робітники комунального підприємства «Міськелектротранс» призупинили голодування.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» Андрій ІЛЬГОВ.

Він зауважив, що рішення призупинити акцію протесту було ухвалене учасниками голодування після зустрічі з прокурором Харківської області Євгеном ТЮРІНИМ, який запевнив протестувальників у якнайшвидшому вирішенні їхніх питань.

За словами А.ІЛЬГОВА, прокурор області закріпив своїх помічників за відповідними «проблемними» напрямками та разом із учасниками акції протесту розробив план вирішення нагальних питань робітників «Міськелектротрансу».

«Сьогодні ми зустрілися з прокурором області Євгеном ТЮРІНИМ і під час конструктивного діалогу розробили план перевірки фактів звільнень, фактів невідрахувань коштів до Пенсійного фонду, реорганізації підприємства тощо», - сказав А.ІЛЬГОВ.

Він наголосив, що ані протестувальники, ані місцева влада не мають бажання «виносити цю проблему на київський рівень». «Нікому не хочеться їхати до Києва, тому спробуємо на місцевому рівні врегулювати всі питання», - сказав голова альтернативної профспілки.

У той же час він підкреслив, що тролейбусники готові поновити акцію протесту, якщо виявляться факти затягування розслідування ситуації на «Міськелектротрансі».

«Якщо буде затягування, неправомірні рішення, то ми одразу збираємо речі та виїжджаємо на Київ, і тоді питання винесеться на київський рівень», - підкреслив А.ІЛЬГОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня робітники двох тролейбусних депо харківського «Міськелектротрансу» оголосили страйк і не вийшли на роботу. Транспортники вимагали погашення заборгованості із зарплати, відновлення відрахувань до Пенсійного фонду, на базі яких робітникам нараховуватиметься пенсія, зупинки реорганізації КП «Міськелектротранс» шляхом дроблення, відставки директора КП Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО та допуску незалежної профспілкової організації «Захист і справедливість» до виконання своєї законної діяльності. Після акції протесту, за даними А.ІЛЬГОВА, з «бунтівних» тролейбусних депо було звільнено семеро водіїв та двох кондукторів.

10 серпня звільнені працівники харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» оголосили безстрокове голодування. 11 серпня, на виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду, намети, які встановили протестувальники в сквері за пам’ятником Леніну, були демонтовані.