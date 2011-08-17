«Свобода» відкрила табір під Одесою

Сьогодні ввечері в Любашівському районі Одеської області на екологічно-патріотичний табір молодіжних і студентських організацій, організований облорганізацією ВО «Свобода», напали озброєні працівники МВС, одягнені в спортивні костюми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», туристичний патріотичний табір молодіжних і студентських організацій відкрився 16 серпня в одному з лісництв Любашівського району з метою прибирання забруднених місць краю і пропаганди здорового способу життя.

Таборування є легальним і узгодженим із місцевою владою, наголосили у «Свободі».

«17 серпня по обіді до місця табору приїхав дільничний інспектор села Троїцьке Ігор СИЛЬВЕСТРОВ. Він сказав, що діє за вказівкою начальника Любашівського РВВС і прибув перевірити «хто такі, і для чого приїхали». Відповідальний за проведення табору голова Одеської обласної організації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО пояснив, що табір організовано з екологічною метою, після чого інспектор поїхав», – йдеться у повідомленні.

Однак, зазначають у ВО «Свобода», згодом стало відомо, що вказівку перевірити табір дав голова Любашівської районної державної адміністрації.

«Однак вже через 2 години дільничний повернувся з чотирма особами у цивільному, озброєними автоматами. Коли учасники табору, відповідно до Закону, попросили невідомих пред`явити документи - це зробив тільки дільничний І.СИЛЬВЕСТРОВ і начальник опергрупи Сергій ВІТВИЦЬКИЙ. Люди з автоматами документів не пред`являли, натомість вони чинили моральний тиск на таборян і погрожували їм. Коли учасники табору почали фотографувати все що, відбувається і дзвонити представникам ЗМІ, працівники МВС і автоматники швидко втекли», – повідомили у прес-службі.

«Одеська обласна організація ВО «Свобода» вважає, що агресивні та невмотивовані дії правоохоронців Любашівського району можуть загрожувати здоров’ю і життю молодих людей. Адже серед осіб, що перебувають у таборі, є неповнолітні діти, які перебувають на місці з письмового дозволу батьків», – наголошується у повідомленні.

«Свободівці» також не виключають, що через кілька годин до місця табору вже прибуде загін «Беркуту».

Тим часом у ВО «Свобода» готують звернення до прокуратури і до обласного управління СБУ за фактом інциденту.