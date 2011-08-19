Данський експерт відзначає численні порушення у справі Тимошенко

Данський експерт Мікаель ЛІНГБО відзначає численні порушення у розслідуванні та судовому розгляді справи проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Видання нагадує, що з 5 серпня лідер української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО перебуває у Лук’янівському СІЗО Києва. Німеччина, США, ЄС висловили своє занепокоєння зловживанням правосуддям з боку уряду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Натомість його люди заявляють, що затримання колишнього прем’єр-міністра під час судового процесу проти неї за звинуваченнями у перевищенні посадових повноважень є кульмінацією їхньої "боротьби з корупцією".

Незалежний експерт М.ЛІНГБО з Данського Гельсінського комітету вперше проаналізував дії українського правосуддя у справі Ю.ТИМОШЕНКО. Його звіт не тільки підтверджує численні порушення у справі Ю.ТИМОШЕНКО, він доходить висновку, що за В.ЯНУКОВИЧА Україна ще більше віддалилась від верховенства права, ніж в різних випадках у минулому.

М.ЛІНГБО займається дослідженням справи Ю.ТИМОШЕНКО та ще трьох справ проти членів її колишнього уряду з початку цього року.

У своєму звіті він констатує численні випадки порушення права на захист, починаючи з досудового слідства. У звіті зазначається, що з грудня по травень 2011 року Ю.ТИМОШЕНКО приходила на допити до прокуратури щонайменше 42 рази. Часто вона дізнавалась про виклик лише у день допиту. Допити відбувались навіть тоді, коли її адвокат не міг бути присутній на них через те, що не був вчасно поінформований про виклик. М.ЛІНГБО пише, що цей процес надає підстави підозрювати, що за допомогою таких дій її хотіли змусити до співпраці та намагалися заважати в її політичній діяльності.

Експерт контактував, що захисникам лідера опозиції також чинилися постійні перешкоди. Одного з них суд відмовився допустити, інші або самі відмовлялись виконувати свої обов’язки, або їх звільняла Ю.ТИМОШЕНКО. Як наслідок, нові захисники мали ознайомлюватись з тисячами сторінок справи, але суд надавав їм на це лише "декілька днів". При цьому М.ЛІНГБО зазначив, що Європейський суд з прав людини чітко вимагає, що кожен обвинувачуваний повинен мати право на добре підготовленого захисника.

Також М.ЛІНГБО детально аналізує арешт Ю.ТИМОШЕНКО 5 серпня. У травні її вже заарештовували на декілька годин. Тоді прокуратура повідомила, що постанова про арешт не набуде чинності, якщо обвинувачувана "співпрацюватиме" зі слідством. За словами М.ЛІНГБО, це суперечить всім правилам, адже подібне примушування до співпраці з прокуратурою є порушенням прав обвинувачуваної не свідчити проти себе.

На думку експерта, наступний арешт 5 серпня також виглядає дуже сумнівним з правової точки зору. М.ЛІНГБО нагадав, що суд обґрунтував цей захід тим, що Ю.ТИМОШЕНКО перешкоджає "встановленню істини", не виконує процесуальні рішення, "з неповагою" ставиться до суду та запізнюється на судові засідання. Але, на думку М.ЛІНГБО, суддя не надав необхідних обґрунтувань цих звинувачень. Зокрема, йдеться у звіті, Ю.ТИМОШЕНКО "запізнилися" на одне з судових засідань лише на сім хвилин. Щодо неповаги підсудної до судді, то М.ЛІНГБО переконаний, що покаранням за це могло б стати порушення справи за образу, але в жодному разі не арешт обвинуваченої. Загалом експерт доходить висновку, що взяття екс-прем’єра України під варту було "непропорційним" заходом та викликає підозри, що насправді його мета була інша, ніж встановлення істини. М.ЛІНГБО наголосив, що намагання примусити підсудну до співпраці шляхом тримання під вартою «є очевидним зловживанням і порушенням її прав».

Frankfurter Allgemeine Zeitung зауважує, що ще важливішими за висновки М.ЛІНГБО у справі Ю.ТИМОШЕНКО є його загальні спостереження щодо стану українського судочинства.

Зокрема, він зазначає, що статті 354 та 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень) сформульовані настільки незрозуміло, що за їх допомогою можна притягнути до кримінальної відповідальності за цілком нормальну діяльність уряду. Порушення, у яких обвинувачують Ю.ТИМОШЕНКО (що під час газової кризи 2009-го вона уклала нібито невигідний контракт з Росією, не погодивши його з Кабінетом міністрів), звучать так само, як і "злочини" інших обвинувачуваних членів колишнього уряду, які в інших країнах вважались би "цілком нормальною політичною діяльністю прем’єр-міністра або міністрів". Тому вони не розглядались би як "злочини".

Перш за все, М.ЛІНГБО сумнівається у незалежності суддів, які розглядають справи проти лідерів опозиції. Він зазначає, що після судової реформи, ініційованою В.ЯНУКОВИЧЕМ, Генеральна прокуратура має можливість за бажанням чинити тиск на суддів, її вплив майже "безмежний" і мало відрізняється від впливу прокуратури в радянські часи, констатував данський експерт.

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М.ЛІНГБО є досвідченим практиком. У Данії він працював прокурором, очолював регіональну поліцію, був заступником голови служби безпеки. Він також працював від ЄС в Албанії, Судані, Іраку та Південній Африці.