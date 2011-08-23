Кириленко про футбол, Януковича і вільні вулиці

Лідер партії "За Україну!" В`ячеслав Кириленко не готовий грати у футбол із владою. Так він прокоментував заяву радника президента Ганни Герман про те, що вона хотіла б організувати до Дня Незалежності футбольний матч між представниками опозиції та влади.

"Який футбол?! У країні політичні репресії. Коли будуть вирішені всі проблеми, особливо політичні і соціальні, тоді можна і у футбол із владою зіграти. Мені прикро, що на такі серйозні виклики, які повстали перед Україною, у влади лишилися відповіді тільки такого ґатунку. Це означає, що сказати нічого, і що опозиція абсолютно права у своїх докорах на її адресу", - цитує Gazeta.ua.

Кириленко здивований заявою Герман про те, що треба трохи з гумором ставитися до офіційних заходів до 20-ї річниці Незалежності. "Ще більше, аніж пропозицією зіграти у футбол. Оскільки для мене кожна річниця незалежності – це не гумор. Я її особисто виборював ще зі студентських років. Тому ставлення, яке демонструє теперішній президент щодо відміни параду, будь-яких державного рівня урочистостей, мене дивує і ображає. Це означає, що йому, на жаль, не дорога незалежність цієї країни", - зауважив він.

Кириленко розповів, що Комітет опору диктатурі був у Київдержадміністрації. "Нам повідомили, що в Києві немає місця для опозиції. Тобто громадяни України не можуть реалізувати своє конституційне право на проведення мітингів і зібрань. Тому що хтось вважає, що всі площі зайняті. Я думаю, ми доведемо, що у Києві є вільні площі та вулиці", - додав політик.