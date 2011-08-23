Кірєєв три години зачитує свою версію третього тому

У Печерському райсуді Києва уже три години триває процедура дослідження документів у кримінальній справі проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Родіон КІРЄЄВ читає матеріали третього тому.

Під час процедури зачитування документів захист Ю.ТИМОШЕНКО декілька разів вимагав від Р.КІРЄЄВА поставити на обговорення клопотання про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО. Однак головуючий по цій справі постійно відмовляв, хоча запевнив, що клопотання буде розглянуто сьогодні ввечері наприкінці засідання.

До суду прибула дочка Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР, яка також виступає у ролі захисника.

Під час зачитування суті матеріалів сторона захисту неодноразово заявляла, що документи, які містяться в них на руках, і документи, які зачитує Р.КІРЄЄВ, різняться.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО намагалася заявити клопотання про закриття кримінальної справи, однак Р.КІРЄЄВ нагадав, що розгляд таких клопотань відбувається згідно з чітко встановленими правилами.