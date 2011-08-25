Серед найвпливовіших жінок світу - жодної представниці колишнього СРСР

Американський журнал Forbes опублікував список найвпливовіших жінок світу. Як повідомляє РБК- Україна, на першому місці п`ятий раз в історії виявилася Канцлер ФРН Ангела Меркель. Вона змінила на верхівці дружину Президента США Мішель Обаму, яка була визнана найвпливовішою жінкою світу-2010, а в цьому році зайняла лише восьме місце.

Друге місце в списку зайняла держсекретар США Хілларі Клінтон, третє - Президент Бразилії Ділма Руссефф.

У п`ятірці опинилися виконавчий директор компанії PepsiCo Індра Ноойї, а також одна з керівників Facebook Шеріл Сандберг.

Далі в десятці розташувалися: Мелінда Гейтс - співвласник Bill & Melinda Gates Foundation, Соня Ганді - лідер Індійського національного конгресу, Мішель Обама - перша леді США, Крістін Лагард - директор-розпорядник МВФ, Ірен Розенфельд - CEO компанії Kraft Foods.

РБК-Україна зазначає, що українських жінок в списку немає, і нагадує, що Юлія Тимошенко минулого року зайняла 97-е місце в списку найвпливовіших жінок світу, опублікованому журналом Forbes.

Більше того, у цьогорічний список не увійшла ні одна представниця країн СНД.