Королевській не подобається, що опозиція сіє занепадницькі настрої

Народний депутат України від фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА закликає всіх опозиційних політиків «встати єдиним фронтом на захист Юлії ТИМОШЕНКО».

Про це йдеться в заяві Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, переданій УНІАН.

За словами депутата, «затримання Ю.ТИМОШЕНКО стало сильним ударом не лише для опозиції, а й для всієї країни. Але ми не повинні здаватися і зобов`язані показувати приклад кожному чесному і порядному громадянинові України, що ми готові йти до кінця в його захисті».

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала опозиційних політиків «припинити тиражувати занепадницькі настрої серед українського народу про невідворотність арешту Ю.ТИМОШЕНКО. Безвідповідальні заяви підривають віру наших людей у можливість опозиції захищати їхні права і свободи в умовах їх згортання».

Н.КОРОЛЕВСЬКА просить всіх опозиціонерів «забути про політику, забути про партії, до яких ви належите, і встати єдиним фронтом на захист Ю.ТИМОШЕНКО».

Депутат пропонує разом зажадати від влади терміново змінити запобіжний захід лідерові «Батьківщини», терміново організувати медичну допомогу Ю.ТИМОШЕНКО за участю авторитетних міжнародних лікарів; організувати доступ до Ю.ТИМОШЕНКО представників посольства США і Європейського Союзу, лідерів усіх опозиційних сил, «щоб всі ми змогли переконатися, що умови утримання Ю.ТИМОШЕНКО не шкодять її здоров`ю».

«Хочу нагадати опозиціонерам, що зараз йдеться не про політику, йдеться про долю країни і перспективи її розвитку. Тільки разом ми зможемо зупинити цей нелюдяний процес і захистити європейські перспективи нашої країни», - говориться в заяві Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.