Землякам Януковича відповіли з Банкової, що Президент не допоможе

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уважно стежить за ситуацією із закриттям шкіл.

Про це йдеться в листі прес-секретаря Президента Дарки ЧЕПАК на адресу Марії ОЛІЙНИК, яка представляла в судах інтереси батьків учнів україномовних шкіл, що закривалися в Донецькій області, – школи № 111 у Донецьку й макіївських шкіл №№ 3, 100 і 27.

Як повідомила УНІАН М.ОЛІЙНИК, вона здзвонилася з Д.ЧЕПАК і надіслала листа на її електронну адресу, в якому виклала проблему, пов`язану з незаконною ліквідацією навчальних закладів у Донецькій області, коли школи закриваються без обговорення з громадськістю цього питання, порушуючи Бюджетну декларацію, прийняту Кабінетом міністрів, і під тиском місцевої влади.

М.ОЛІЙНИК у своєму листі нагадала Д.ЧЕПАК, що і до Ворошиловського районного суду Донецька, і до Донецького апеляційного адміністративного суду свої листи надсилали мери Макіївки (Олександр МАЛЬЦЕВ) і Донецька (Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО) з проханням швидше винести ухвалу.

Сьогодні вона отримала від Д.ЧЕПАК відповідь, у якій прес-секретар Президента заявила: «Щодо Вашого питання - Президент України уважно стежить за ситуацією із закриттям шкіл. Це стосується не лише вказаних Вами шкіл у Макіївці й Донецьку, але й шкіл по всій Україні».

Д.ЧЕПАК підкреслила, що «Президент України є гарантом захисту конституційних прав громадян, у тому числі й дітей, та їхніх батьків».

При цьому прес-секретар зазначила, що все має вирішити суд, і глава держави не має права втручатися в цей судовий процес.

«Долю шкіл у Донецькій області вирішить суд. Батьки, які оспорюють рішення місцевої влади, публічно заявили, що мають намір оскаржити останнє рішення Донецького апеляційного адміністративного суду (рішення від 29 серпня про ліквідацію трьох макіївських шкіл – УНІАН). Пропоную дочекатися остаточного рішення судових органів», - сказано в листі Д.ЧЕПАК.

«Згідно з Конституцією України, жодна гілка влади не може втручатися в роботу судів. Глава держави не допустить ніякого втручання ні місцевої, ні будь-якої іншої влади в роботу судових органів», - запевнила прес-секретар і зазначила, що «Президент неодноразово заявляв, що реорганізація роботи шкіл має проводитися лише після обговорення й рішення місцевої громади».

Коментуючи листа Д.ЧЕПАК, М.ОЛІЙНИК підкреслила, що вже післязавтра, 1 вересня, діти повинні сісти за парти, але в Макіївці після вчорашнього рішення суду учнів сьогодні «прогнали зі шкіл, що закриваються, й не провели оголошену раніше перекличку». Так відбулося, незважаючи на те, що батьки своїми силами всі останні дні наводили порядок у школах, готували до відкриття класні кімнати, сподіваючись на справедливе, позитивне рішення суду, сказала М.ОЛІЙНИК.