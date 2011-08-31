Єхануров вважає, що регіонали затіяли авантюру

Член політради партії «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ звертає увагу на фінансово-економічний аспект мовної ініціативи Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», коментуючи ситуацію, що склалася навколо законопроекту «Про засади державної мовної політики», Ю.ЄХАНУРОВ зауважив: «Автори законопроекту, народні депутати України Сергій КІВАЛОВ і Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, жодним чином не роз’яснюють, як фінансово забезпечуватиметься імплементація цієї законодавчої ініціативи. В пояснювальній записці вони посилаються на те, що у державному бюджеті передбачені кошти на забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної, та на імплементацію Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», і тому вважають, що введення в дію цього законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів. Проте очевидно, що передбачених в держбюджеті коштів не вистачить, щоб забезпечити належне функціонування вісімнадцяти регіональних мов меншин, які нарахували автори законопроекту».

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, виходячи із запропонованого у цьому законопроекті, необхідно буде відкривати додаткові вакансії службовців у державних і місцевих органах влади, друкувати навчальні посібники, витрачати ресурси на збільшення документообігу і багато іншого, тому в масштабах країни це виллється в десятки мільйонів гривень. Місцеві органи влади додаткового навантаження не потягнуть, значить, доведеться виплачувати ці гроші з державного бюджету, вважає він.

«Отже, у разі прийняття цього законопроекту, мільйони платників податків, в той чи інший спосіб, змусять оплатити цю ініціативу із власної кишені. Тому законопроект «Про засади державної мовної політики», поданий депутатами від Партії регіонів, з фінансової точки зору є авантюрою. А його прийняття означатиме введення, додаткового, образно кажучи, «мовного податку», - переконаний Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів С.КІВАЛОВ та В.КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною. В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у разі прийняття законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим та мм. Києві й Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України отримають захист в менших адміністративно-територіальних одиницях.