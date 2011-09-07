Українські юристи дали пораду «гарячим головам» з-за кордону

Заяви іноземних політиків щодо процесу над Юлією ТИМОШЕНКО порушують норми міжнародного права, вважають Союз юристів України, Всеукраїнська юридична рада та Судова асоціація України «Фундація сприяння правосуддю».

Про це йдеться у спільному зверненні цих трьох організацій, текст якого передано УНІАН.

Автори звернення наголошують, що «юридична громадськість стурбована тим, що високопосадовцями та громадськими діячами іноземних країн через численні заяви в засобах масової інформації чиниться психологічний тиск на органи правосуддя та вищих посадових осіб України щодо розгляду кримінальної справи по обвинуваченню ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни та обранні щодо неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту».

На переконання юристів, «заяви представників іноземних держав виголошуються навіть без поверхового аналізу підстав порушення кримінальної справи та доказів, покладених в основу обвинувачення. Такі заяви носять суто політичний характер, формують неправдиве уявлення про відсутність жодних правових підстав для кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО, суттєвим чином псують міжнародний імідж нашої держави».

Автори звернення переконані, що представники іноземних країн, «піддаючи критиці українську владу в особі Президента України про начебто переслідування опозиції, висуваючи вимоги про звільнення від кримінальної відповідальності або зміну запобіжного заходу щодо Ю.ТИМОШЕНКО та інших підсудних», фактично «спонукають главу держави до вчинення неправомірних дій шляхом втручання у процес здійснення правосуддя».

В юридичних спілках вважають, що «такі заяви окрім їх абсолютної неправомірності підривають не тільки міжнародний авторитет держави, представниками якої вони є, а й є прямим порушенням принципів міжнародної політики добросусідства та недопущення втручання у внутрішні справи держави».

Автори звернення нагадують, що принцип невтручання у внутрішні справи держав є одним з основних принципів сучасних міжнародних відносин, закріплений у Статуті ООН та інших міжнародних актах, та прямо витікає із суверенного характеру Української держави.

Вони вважають, що розгляд кримінальної справи по обвинуваченню Ю.ТИМОШЕНКО та застосування до неї запобіжного заходу у виді взяття під варту, як і будь-якої іншої кримінальної справи, «є внутрішнім питанням діяльності суверенної держави і стосується реалізації важливої функції — забезпечення режиму законності та правопорядку».

За словами юристів, складовою конституційного ладу України є незалежне правосуддя, рівність громадян перед законом та судом; незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в Конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов`язані поважати незалежність судових органів і дотримуватися її.

Посилаючись на норми Конституції та інших законів України, юристи нагадують про «заборону будь-яких дій стосовно суддів незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, установ, організацій, громадян та їх об`єднань, юридичних осіб, громадських діячів іноземних країн з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов`язків чи схилити їх до винесення неправосудного рішення».

На переконання авторів звернення, «закликаючи главу держави втрутитись у розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО, «гарячі голови» при цьому забувають, що державна влада в Україні, згідно зі ст. 6 Конституції, здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. У системі поділу влади кожна її гілка є самостійною в межах наданих їй повноважень. Порушені у таких звернення питання відносяться до виключної компетенції суду, який повинен діяти в межах визначених законом повноважень. Втручання Президента України у розгляд будь-якої кримінальної справи означатиме порушення принципів поділу влади та верховенства права».

Водночас автори звернення наголошують, що Конституцією України та кримінально-процесуальним законодавством «гарантоване право на оскарження судових дій та рішень, в тому числі і при розгляді кримінальних справ».

«Звертаючи увагу на вищевикладене, закликаємо представників іноземних держав, дипломатичних та консульських працівників, представників міжнародних організацій сприяти створенню належних умов розгляду кримінальної справи по обвинуваченню Ю.ТИМОШЕНКО, не допускаючи зі свого боку необґрунтованих заяв та виступів у засобах масової інформації», - зазначають Союз юристів України, Всеукраїнська юридична рада та Судова асоціація України «Фундація сприяння правосуддю».