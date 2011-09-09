Плющ каже, що у Рибакова - золота акція

Народний депутат України Іван ПЛЮЩ переконаний, що без фракції «Реформи заради майбутнього» Ігоря РИБАКОВА парламентська більшість неможлива. Про це І.ПЛЮЩ заявив журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Сьогодні парламентська більшість така, що якщо немає голосів двадцяти депутатів від фракції «Реформи заради майбутнього», яку очолює І.РИБАКОВ, то 226 голосів не завжди набирається при голосуванні за той або інший законопроект. Тому фракція, можна сказати, володіє «золотою акцією» у парламенті», - сказав І.ПЛЮЩ.

При цьому він зауважив, що вступив у фракцію «Реформи заради майбутнього», бо довіряє її лідеру І.РИБАКОВУ. «Я вважаю, що не можна не довіряти молодим... Ми вже виховали нове покоління ровесників Незалежності України. І.РИБАКОВ трохи старший, але як можна йому не довіряти? Як можна в ньому сумніватися? Я вважаю, що новою країну зроблять тільки молоді", - сказав парламентарій.

За словами І.ПЛЮЩА, фракція «Реформи заради майбутнього» підтримуватиме реформи уряду. «Хочу сказати, що ми будемо підтримувати реформи уряду. Кабмін має виключне право й можливість провести реформи. А ми не повинні цього ламати», - сказав він і додав, що в нинішнього складу Верховної Ради «вистачить здорового глузду» провести ряд реформ ще цього року, бо всі новації - украй необхідні державі.