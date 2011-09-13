Герман коментує доручення Януковича: ми повинні вище того стояти

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН радить доброзичливо ставитися до російськомовних українських чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання про виконання чиновниками доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вивчити українську мову.

"Ми повинні вище того стояти. Будьмо до людей доброзичливі і виходьмо не з того, якою мовою вони це сказали, а що вони зробили. Якщо вони роблять шкоду українською мовою, то це не менший гріх, ніж вони робили б шкоду російською мовою. Я би тут не загострювала. Я би була тут мудрішою і я би дивилася на цю проблему з висоти європейської інтеграції", - сказала Г.ГЕРМАН.

Радник Президента переконана, що незнання української мови не повинно каратися. "Є люди, яким тяжко це дається. І не лише українська, їм і інші мови тяжко даються. Треба зробити скидку на це. Треба до цього доброзичливіше ставитися. Мені здається, якщо ти робиш щось добре для України, то немає значення, якою мовою ти це робиш. І такий наш підхід. Доброзичливий. З часом воно все стане на свої місця. Але не будемо агресивними, бо агресивність - це радянська риса", - пояснила вона.

При цьому Г.ГЕРМАН підкреслила, що всі засідання та наради в Кабінеті міністрів України ведуться українською мовою. "Всі засідання, на яких я буваю, всі російськомовні чиновники говорили українською мовою. Я майже не пригадую... На засіданні Комітету з економічних реформ КЛЮЄВ (перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ - УНІАН) виступав прекрасною українською мовою. Вже почав непогано говорити українською мовою і Борис КОЛЕСНІКОВ (віце-прем`єр - УНІАН), чому я дуже тішуся", - додала радник Президента.