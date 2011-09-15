Москва хоче почути позицію МЗС України щодо видворення Мешкова і Храмова

Радник – посланник Посольства Росії в Україні Андрій ВОРОБЙОВ звернувся з листом до директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Андрія ОЛЕФІРОВА з приводу депортації колишнього президента Автономної Республіки Крим Юрія МЕШКОВА і лідера козачої організації "Соболь" Віталія ХРАМОВА. Про це УНІАН повідомили в Посольстві Росії в Україні.

У листі не ставиться під сумнів той факт, що Ю.МЕШКОВ - громадянин Російської Федерації. Водночас в листі А.ВОРОБЙОВА сказано: «Не можу, проте, позбутися думки, що громадянство України у Ю.МЕШКОВА також є (або було)”, оскільки «згідно з відповідним українським законодавством, всі громадяни, які проживали на території УРСР (тобто мали прописку на її території) на 24 серпня 1991 року, автоматично визнавалися громадянами України». У листі сказано, що Ю.МЕШКОВ може скільки завгодно заявляти, що не є громадянином України, бо ніколи не звертався, мовляв, за українським паспортом – суті це не змінює. У Посольстві Росії в Україні просять проінформувати: чи було процедурно оформлено Ю.МЕШКОВИМ офіційну відмову від громадянства України. «Інакше епізод з депортацією Ю.МЕШКОВА з України до Росії виглядав би як мінімум некоректно», - говориться в листі.

У Посольстві Росії в Україні пропонують українському МЗС «з аналогічної позиції» «проаналізувати справу В.ХРАМОВА». При цьому зазначається, що «Окружний адміністративний суд в Сімферополі, як відомо, припинив виконання рішення про примусове видворення його з території України».

У листі А.ВОРОБЙОВА говориться: «Розумію делікатність проблеми, і тому прийняв рішення не направляти викладені вище міркування офіційною дипломатичною нотою, а звернутися листом». «Просив би вивчити ці міркування і проінформувати посольство про суть офіційної позиції України з поставлених в листі питань і документальне обгрунтування цієї позиції», - говориться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2011 року Окружний адміністративний суд Криму підтримав подання СБУ про видворення першого і останнього президента Криму Ю.МЕШКОВА з території України з обмеженням терміну в`їзду строком на п`ять років.

СБУ вимагала негайного видворення Ю.МЕШКОВА з України за непрямі заклики до зміни конституційного ладу в Криму.

14 вересня ц.р. співробітники Служби безпеки України видворили до Росії старійшину козачої громади «Соболь» В.ХРАМОВА, який, за інформацією спецслужби, є громадянином РФ, за заклики до розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі й негативні висловлювання про внутрішню політику України.