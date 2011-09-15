Філарет: Кирил мав інфаркт через «небратські розмови» з Володимиром

Головною метою приїздів глави Російської православної церкви Патріарха КИРИЛА до України є обмеження або навіть ліквідація самостійності і незалежності Української православної церкви Московського патріархату.

Таку думку висловив глава Української православної церкви Київського патріархату Патріарх ФІЛАРЕТ в інтерв`ю ЛігаБізнесІнформ, коментуючи вже четвертий цього року приїзд до України глави РПЦ.

На думку Патріарха ФІЛАРЕТА, «Росія використовує церкву в політичних цілях. Адже, коли Патріарх КИРИЛ приїжджає до України, він не стільки говорить про духовні цінності, про покаяння людей у своїх гріхах, скільки говорить про руський мир. Що таке руський мир? Це та ж Російська імперія в якомусь новому вигляді. Політика це чи ні? Звичайно, політика. Це використання церкви з наміром створити нову державу під керівництвом Москви. Коли Патріарх КИРИЛ приїжджає сюди і говорить про вступ України до Митного союзу - а ми знаємо, що про це він говорив під час візиту влітку, - хіба це духовність? Тому, коли він вперше приїхав до України, і його тут і президент добре прийняв, і уряду, то громадськість і ЗМІ оцінили його як політичного діяча. Він займався більше політикою, ніж духовними справами».

«Я не хочу стверджувати, що Патріарх нічого не робить духовного. Так, він проводить богослужіння, опікується питаннями керівництва Української православної церкви Московського патріархату. Але при цьому головною метою його приїздів до України, як це зараз ясно видно, було обмежити або навіть ліквідувати самостійність і незалежність УПЦ МП в управлінні. Залишити назву, але щоб митрополит ВОЛОДИМИР фактично незалежності не мав. От КИРИЛ і їздить по всіх єпархіях УПЦ, як по своїх власних, забуваючи, що тут є свій предстоятель», - говорить глава УПЦ КП.

За його словами, «…Патріарх КИРИЛ не відмовляється від ідеї просування у нас руського миру. І щоб її втілити у життя, УПЦ МП треба позбавити самостійності, потрібно взяти Україну під своє безпосереднє керівництво. Для цього він і продовжує свої візити. Як реагує на це митрополит ВОЛОДИМИР і взагалі УПЦ МП? Безумовно, негативно. Відчуваючи такі настрої, КИРИЛ минулого року після служби в Лаврі сказав, щоб ВОЛОДИМИР з цього приводу не непокоївся. Якщо Патріарх був змушений говорити на цю тему, отже, побоювання у ВОЛОДИМИРА мали місце. А якщо єпископат і духівництво відчували, що їх можуть позбавити самостійності, отже, були якісь дії, направлені на це. Інакше у КИРИЛА не було б мотивів говорити про це публічно. Проте поїздки патріарха КИРИЛА продовжуються і після цієї заяви. Цього року він вже вчетверте або вп`яте приїхав до України. І в його планах не тільки Луганськ (патріарх здійснює дводенний візит до Луганської області - УНІАН), він ще до кінця місяця на Буковину збирається приїхати. Самі бачите, скільки часу він приділяє Україні».

«Але результат все одно негативний, - говорить Патріарх ФІЛАРЕТ. - Доказом є той факт, що у нього, як повідомляють ЗМІ, після поїздки до України був інфаркт. Хоч там і говорили, що це вірус якийсь, а насправді - інфаркт. Чому? Та тому що між ним і єпископатом УПЦ МП, зокрема митрополитом ВОЛОДИМИРОМ, розмови пішли небратські. У результаті патріарх КИРИЛ захворів».

Також глава УПЦ КП вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «тепер побачив, куди патріарх КИРИЛ тягне Україну. І те, що Президент останнім часом озвучив тверду позицію, що Україна - держава, і він не дозволить, щоб з такою великою державою поводилися як з молодшим братом, свідчить про те, що Президент захищає інтереси України…».

При цьому Патріарх ФІЛАРЕТ підкреслив: «Якщо Українська церква, духовна основа держави, буде підлегла Москві, то підпорядкувати саму державу вже нескладно. Адже душа у неї буде в чужих руках. Тому на церкву як на установу, що впливає на душі людей, Москва покладає великі надії. І саме від церкви багато в чому залежить, буде Україна державою чи не буде».