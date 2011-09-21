Дорога до двох європейських столиць стане для українців дорожчою

Із 11 грудня 2011 року набуває чинності наказ № 321 від 19 серпня ц.р. Міністерства інфраструктури України «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід — Захід», згідно з яким вартість проїзду в поїзді №29 Київ-Берлін зросте на 22%, в поїзді №67 Київ-Варшава - на 31%.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, таке підвищення вартості квитка і плацкарти аргументоване тим, що залізниці Німеччини і Польщі встановили додаткову плату за проведення поїзду територією своїх держав.

Водночас, цим наказом міністерства встановлено граничний рівень вартості квитка по території залізниць України, з перевезення багажу і порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів і вагонів у сполученні між Україною і країнами далекого зарубіжжя, залізничні адміністрації яких є учасниками Тарифу Схід-Захід. Отже, повна вартість квитка у вагонах 1-го і 2-го класів, яка є граничною, залишається постійною. Як виняток підвищиться вартість проїзду лише на напрямах Київ-Берлін і Київ-Варшава.

При цьому для заохочення пасажирів до міжнародних перевезень залізничним транспортом надаватимуться знижки від вартості квитка відповідно до окремих умов перевезень, які визначені міжнародними угодами (договорами).

Як нагадують в міністерстві, рівень тарифів у міжнародному сполученні Схід-Захід залишається постійним упродовж останніх 10 років. Вартість проїзду змінювалася тільки залежно від коливання курсу євро до гривні.