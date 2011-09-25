Депутат просить Януковича ветувати закон про пластикові документи

Народний депутат України Кирило КУЛИКОВ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати ухвалений парламентом закон, яким запроваджуються паспорти з біометричними даними особи, «оскільки це розширює корупційні схеми для певних зацікавлених осіб».

Як повідомили УНІАН у прес-службі К.КУЛИКОВА, відповідний лист направлений ним на адресу глави держави.

«Цей закон є відвертим проявом корупції... Цей закон не скасовує існуючі на сьогоднішній день корупційні схеми у сфері виготовлення бланків документів, завдяки яким посередники заробляють сотні мільйонів на пересічних громадянах, а навпаки, розширює поле для їх діяльності", - наголошує К.КУЛИКОВ.

За його словами, під гаслами виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України було пролобійовано інтереси комерційної структури, що здійснює виготовлення бланків документів із голографічними захисними елементами. "Контрольно-ревізійне управління за результатами перевірок відзначило, що внаслідок участі посередників при виготовленні бланків втрачається контроль держави за їхньою кількістю та обігом, тобто утворений так званий «тіньовий ринок». А це пряма загроза національній безпеці України". - наголошує депутат.

Він звертає увагу Президента також на те, що даним законом, крім запровадження документів України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації, врегульовуються відносини у сфері оформлення та видачі документів, що посвідчують певні права особи та її спеціальний статус (наприклад, соціальне посвідчення, посвідчення водія, посвідчення пенсіонера, «посвідчення особи з інвалідністю»), які не мають жодного відношення до взятих Україною міжнародних зобов’язань.

"Закликаю Вас застосувати право вето на вище згадуваний Закон України та повернути до Верховної Ради зі своїми пропозиціями, спрямованими на користь українського народу", - наголосив, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА К.КУЛИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".

Того ж дня в Міністерстві юстиції України зазначили, що ухвалений Верховною Радою закон про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, порушує основні конституційні засади розвитку держави.

Так, за даними Мін’юсту, «Конституція України визначає, що Україна є соціальною, правовою державою, а людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави».

«Натомість, Закон, визначаючи безальтернативну технологію виготовлення документів, що посвідчують особу, закріплює таким чином існуючу монополію у цій сфері, тобто є потенційно корупціогенним. До того ж, застосування передбаченої Законом технології виготовлення зазначених документів призведе до здорожчання, що матиме наслідком збільшення витрат з державного бюджету, а відповідно й кожного громадянина», - наголошується в повідомленні .

Також зазначається, що «положення Закону щодо формування та засад діяльності Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, переліку інформації, яка до неї включатиметься (цей перелік невичерпний), порушують статтю 32 Конституції України, яка звужує можливості держави втручатися в особисте сімейне життя, оскільки сформульовані надто узагальнено, нечітко та припускають різне тлумачення».