Нардеп: біометричний паспорт - не примха, а вимога ЄС

Критика, яка звучить на адресу прийнятого у цілому проекту закону «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України», є безпідставною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомили співавтори законопроекту - народні депутати України Валерій КОНОВАЛЮК і Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Так, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ відзначив, що ухвалення документа не є чиєюсь примхою, а зумовлено виключно тим, що введення електронних закордонних паспортів з біометричними даними є однією з основних вимог для отримання нашою країною безвізового режиму з Європейським Союзом.

Крім того, він підкреслив, що ухвалення даного документа забезпечує реалізацію цілого комплексу заходів і міжнародних зобов`язань України щодо боротьби з торгівлею людьми, а також підробки документів.

При цьому О.ЗАРУБІНСЬКИЙ відзначив, що даний законопроект потрібно розглядати як складову системи вже діючих нормативних актів, спрямовану на лібералізацію відносин з ЄС. Зокрема, йдеться про законодавство щодо захисту прав біженців і боротьби з торгівлею людьми.

«Ухвалення даного документа є важливою складовою у формуванні взаємовідносин з Європейським співтовариством», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

У свою чергу В.КОНОВАЛЮК відзначив, що, прийнявши у цілому даний законопроект, Україна стала більш європейською країною.

Він повідомив, що на сьогодні біометричні паспорти застосовуються більш ніж у 90 країнах світу. При цьому використання такого роду документів дозволяє істотно скоротити бюрократичний апарат і створити ефективну систему обліку громадян.

Також В.КОНОВАЛЮК відзначив, що даним законопроектом не вводиться жодний новий документ, окрім «карти мігранта». Відповідно, будь-які заяви про те, що ухвалення законопроекту призведе до збільшення кількості документів, які повинен мати кожний українець, депутат вважає абсолютно безпідставними.

При цьому він підкреслив, що вказаний закон дозволяє систематизувати і створити в Україні загальну базу документів, які мають бути у громадянина України.

«Цей закон - колосальний крок вперед. Ми зробили серйозний крок у русі до безвізового режиму з ЄС», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Щодо критики законопроекту, яка прозвучала з боку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в частині того, що документ обмежує права біженців, то, на думку О.ЗАРУБІНСЬКОГО, така позиція визначається бажанням низки європейських країн «перенаправити міграційні потоки».

Критику документу з боку Міністерства юстиції України О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає закономірною, адже проект закону, підготовлений Мінюстом, не знайшов підтримки в парламенті.

“Ймовірно, тут присутня емоційна складова, адже прийнято документ не Мін’юсту”, - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

При цьому В.КОНОВАЛЮК пояснює позицію міністерства бажанням одержати з держбюджету 1,5 млрд. грн., необхідних на проведення заходів, передбачених варіантом проекту закону Мін’юсту, який парламент відхилив. При тому, що прийнятий ВР закон про документи не вимагає виділення додаткових коштів з бюджету.

Як повідомив В.КОНОВАЛЮК, час виконання однієї біометричної паспортної карти за вже існуючими в Україні технологіями – 1 хвилина 49 секунд. Передбачено, що отримання електронної паспортної карти для людей, які за релігійними мотивами не хочуть її мати, буде добровільним. Для таких людей уряд розробить окремий порядок отримання цивільного документа без електронної складової.

За його словами, з посиланням на заяви міністра внутрішніх справ, вартість отримання електронного закордонного паспорту може становити 350 грн., а терміни отримання будуть такими самими, як і при отриманні нинішніх закордонних паспортів без електронного чіпа.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України "Про документи, які засвідчують особу і підтверджують громадянство України".

Закон регулює правовідносини, пов`язані зі встановленням єдиної форми і порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження терміну дії, пересилання, вилучення, зокрема, тимчасового повернення державі, визнання недійсними і знищення документів, які підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус, і гарантують реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні, а також прав і обов`язки осіб, на ім`я яких видані такі документи.

Законом встановлено, що біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених даним законом. Обсяг таких даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено даним законом.

Також законом встановлено, що інформація, яка визначена в документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, який дозволяє ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для мети, з якою такі дані зберігаються.