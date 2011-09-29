Тимошенко пояснила, чому виголошує промову стоячи

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що під час підписання у 2009 році газових контрактів з Росією діяла законно, логічно й ефективно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час дебатів у Печерському райсуді Києва, що розглядає порушену проти неї кримінальну справу за звинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

«На десяту річницю Незалежності (України) тодішній Президент КУЧМА мене поміщав в таку саму в’язницю, він мене поміщав за те саме, за те, що, вирішуючи питання і проблеми людей, я тоді дуже серйозно «відсунула» всі фінансові інтереси олігархії, яка вже на той момент панувала країною. Зараз, на 20-у річницю Незалежності, я в тій же самій камері, в тій же самій в’язниці і за те ж саме – за те, що будучи прем’єр-міністром, я достатньо чітко «посунула» корупційні інтереси», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр переконана, що вже через рік до Дня Незалежності України ситуація в державі кардинально зміниться. «Треба цю традицію змінювати на чолі з президентами, які повністю організовували корупцію в Україні, на чолі з деякими прем’єр-міністрами України, які стають на чолі корупції, і, на жаль, за допомогою силових структур… Тому я думаю, що на наступний не ювілей, а річницю Незалежності буде все так, як мусить бути, на своїх місцях», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що на посаді прем’єр-міністра в 2009 році діяла законно, логічно й ефективно. За словами екс-прем’єра, якби тодішня ситуація з поставками і транзитом газу з Росії повторилась, то вона вчинила б так само, які вчинили на початку 2009 року.

«Якщо на цьому етапі слідства передбачено тільки винесення вироку, треба виносити виправдувальний вирок і закривати цю ганебну для України «лавочку», яке називається судовий процес з розгляду кримінальної справи. Але шоу продовжується…», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також звернула увагу на те, що пряма трансляція із зали судових засідань здійснювалася лише для донесення до суспільства позиції Генеральної прокуратури.

«Якщо б люди все чули і бачили, мені здається, що вони вже давно б цю влади винесли з потрохами і суддями, і з такими прокурорами. Люди позбавлені права в прямій трансляції за всім цим абсурдом спостерігати», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В подальшому екс-прем’єр заявила, що продовжить свою промову стоячи, але не через повагу до суду, а щоб висловити свою повагу до громадськості.